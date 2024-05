Le Dell UltraSharp U2724D rejoint notre comparatif des meilleurs écrans PC

Fondée en 1984, Dell s’est imposée en 2012 comme le troisième plus grand constructeur d’ordinateurs à l'échelle mondiale, derrière HP et Lenovo. À l’international, le géant américain s’illustre non seulement par ses PC, mais également par ses solutions et périphériques informatiques.

La société s’est notamment établie comme un leader dans le domaine des écrans PC, même pendant des périodes de fluctuations du marché, en se concentrant sur les besoins des professionnels et des entreprises.

Fidèle au slogan de sa marque « The power to do more » (le pouvoir d’en faire plus, en bon français), Dell innove sur toutes ses gammes de prix, en intégrant des technologies avancées et des options de confort et d’ergonomie, lui assurant une position de choix dans un secteur hautement compétitif.