Dell s'illustre avec deux nouveaux écrans haut de gamme 4K UltraSharp et IPS Black

Dell étoffe son catalogue de moniteurs UltraSharp avec deux nouveaux modèles de 27 pouces et 32 pouces : les U2723QE et U3223QE respectivement. Ces deux références sont les premières à bénéficier d'une dalle IPS Black de LG Display qui, selon la société, permet des noirs 35 % plus intenses et double le rapport de contraste.