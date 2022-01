CES 2022 : des moniteurs avec caméra intégrée chez Dell et HP

L’offre de HP est similaire, à la différence que la caméra qui équipe ces deux moniteurs se contente d’un capteur de 5,3 Mp et d’une image en Full HD. Les HP Webcam Monitor M24 et M27 sont également des moniteurs assez classiques, munis de dalles IPS de 24 et 27 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 75 Hz et le support du FreeSync d’AMD.