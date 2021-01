Dell dévoile sa nouvelle gamme d'écrans dont un incurvé de 40" en 5K, une première

Ses caractéristiques en font un appareil attractif de productivité et de créativité, visant entre autres les artistes, créateurs de contenu et les analystes data. Il est aussi capable de détecter et de se connecter automatiquement à un deuxième PC, alors que les ports situés à l'avant rendent possible un branchement aisé des périphériques (mention spéciale au port Thunderbolt 3). Des haut-parleurs de 9W sont également intégrés.



Dell lance un petit frère à ce nouveau flagship, le Dell UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor. Un écran 38 pouces équipé d'une dalle IPS WQHD+ équipé d'un port USB-C, mais privé de Thunderbolt.