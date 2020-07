Iiyama présente son premier écran incurvé, le GB3466WQSU Red Eagle

Techniquement parlant, le GB3466WQSU Red Eagle reprend l'essentiel des caractéristiques du GB3461WQSU-B1 que le fabricant a distribué en avril dernier. L'essentiel, mais pas toutes à commencer donc par la présence d'une dalle incurvée avec un rayon de courbure de 1 500R. Notez d'ailleurs que cette valeur indique un produit nettement plus incurvé que sur les modèles 1 800R.

Iiyama emploie ici une dalle 34 pouces technologie VA avec une définition d'image de 3 440 x 1 440 points, un contraste annoncé de 3 000:1 et une luminosité de 400 cd/m². Le constructeur évoque également une fréquence de rafraîchissement somme toute classique pour un écran gaming, 144 Hz. Enfin, il est question d'une latence de 1 ms et le HDR400 est au menu.

Le GB3466WQSU Red Eagle dispose bien sûr d'un pied ajustable et le montage VESA (100 x 100 mm) reste possible. Les connecteurs iront par deux - 2x HDMI, 2x DisplayPort et 2x USB-A 3.0 - sauf pour la prise casque, unique. La sortie du premier écran incurvé de Iiyama est prévue fin-juillet à un tarif de 429,99 £ ce qui pourrait aboutir à 549,99 €.