Annoncé au CES 2020, l'impressionant écran gamer Samsung Odyssey G7 débarque !

Nous apprenons ainsi par nos confrères de TechPowerUp que le constructeur sud-coréen a en tête de lancer la commercialisation de l'Odyssey G7 au cours du mois de juin, « globally ». Notez cependant que ce « globally », bien que repris par le communiqué officiel de la marque, ne semble pas concerner la France : la newsroom Samsung continue en effet d'évoquer un lancement un tout petit peu plus tardif chez nous, au cours du mois de juillet.

Petit frère d'un G9 encore plus ambitieux, l'Odyssey G7 est un moniteur qui sera disponible en deux versions - 27 et 32 pouces - dans la philosophie de la gamme. Il s'agit de modèles 16:9 qui se caractérisent par leur rayon de courbure (1000R), très rare sur ce genre de produits. Les moniteurs intègrent l'un comme l'autre une dalle VA QLED garantie pour du 1 ms et du 240 Hz, malgré une définition d'image WQHD, limitée donc au 2 560 x 1 440 pixels.

L'Odyssey G7 devrait proposer une luminosité maximale un petit peu plus faible que celle du G9, à 600 cd/m². Il devrait en revanche maintenir la compatibilité Adaptive-Sync / G-Sync, largement mise en avant par le constructeur. Notez également que les G7 disposeront d'un dos intégralement noir alors que le G9 devrait se distinguer par un blanc immaculé. Si une page officielle est dès à présent en ligne, nous attendons encore de connaître le prix de ces deux G7.