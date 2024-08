Deux références ont été présentées lors de la Gamescon, avec des diagonales de 27" et de 37". Elles seront toutes deux équipées de dalles QLED, en 4K, avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse annoncé à 1 ms GtG. Samsung évoque également la présence de deux ports HDMI 2.1 et d’un DisplayPort 1.4, nous n’en savons pas beaucoup plus à propos des fonctionnalités pour le moment, mais il y a de fortes chances pour que l’Odyssey 3D soit équipé de l’interface Tizen, comme on la trouve sur le Samsung Odyssey OLED G8.