Acer annonce la SpatialLabs Eye, une caméra pour immortaliser ses photos et vidéos en 3D, disponible cet été

« Avec son apparence élégante et ses fonctions innovantes, la caméra stéréo Acer SpatialLabs Eyes s'est attirée les louanges des experts en design et a reçu les prestigieux prix 2024 Red Dot et iF Design Awards », assure Acer. L'appareil sera disponible dès ce troisième trimestre en Europe, à partir de 549 euros.