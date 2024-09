En prélude à l'IFA de Berlin, Acer tenait une conférence de presse qui aura donc été l'occasion de terminer sur un « one more thing » (« encore une chose », en bon français) comme en avait l'habitude Steve Jobs chez Apple.

Baptisé Project DualPlay, ce One more thing prend la forme d'un portable destiné au jeu vidéo en apparence tout ce qu'il y a de plus classique. Puisqu'il ne s'agit encore que d'un concept de nouveau modèle de Predator, on ne parle pas de fiche technique pour le moment, mais de clavier pleine largeur et d'écran 17 pouces qui semblent devoir être au cœur d'une machine qui intégrera sans doute une carte graphique GeForce signée NVIDIA.