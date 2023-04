Acer annonce trois nouveaux monstres taillés pour les joueurs

Commençons par le poids lourd : le Triton 17 X. Avec lui, Acer ne mégote pas et annonce même qu'il s'agit, à date, de son ordinateur portable le plus puissant. La marque explique avoir voulu créer un modèle taillé pour les joueurs les plus exigeants et disposant d'un budget fatalement conséquent. On y trouve ainsi un Core i9-13900HX couplé à un maximum de 64 Go de DDR5 (5 600 MHz) et à une RTX 4090. Côté stockage, Acer parle enfin d'un maximum de 4 To de SSD, configurables en RAID 0.