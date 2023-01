Avec ses nouveaux Blade 16 et 18, Razer veut prouver que la taille fait toute la différence

On y trouve également une fiche technique similaire à celle du Blade 16, mais avec plus de mémoire vive et plus de stockage en option. Tablez en effet sur un Core i9-13950HX, jusqu'à 64 Go de DDR5, et sur un maximum de 8 To de SSD. Bien sûr, les dernières cartes graphiques RTX 4000 de NVIDIA sont aussi de la partie, et pour refroidir tout ce beau monde, Razer exploite intelligemment le grand format de son laptop afin d'ajouter un système de dissipation à triple ventilateur. La marque n'est toutefois pas la première à le faire : ASUS le fait également sur certaines références et Alienware propose même jusqu'à 4 ventilateurs sur ses X15 et X17.

Quoi qu'il en soit, le Blade 18 sera proposé dès le premier trimestre 2023 à compter de 2 899,99 dollars aux États-Unis.