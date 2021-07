Razer fait passer les Blade 15 et Blade 17 à la 11e génération de processeurs Intel

Côté processeur , les futurs acheteurs auront donc le choix entre un Core i7 11800H (2,3 GHz ~ 4,6 GHz) ou un surpuissant Core i9 11900H (2,5 GHz ~ 4,9 GHz). Concernant la partie graphique, on retrouve évidemment des RTX 3060, 3070 et 3080, mais dont le TDP grimpe cette fois à 130 W (contre 95 W sur le Blade 14 et 15) et qui peuvent embarquer jusqu’à 16 Go de mémoire vidéo.

Livré par défaut avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, la carte mère du laptop peut accueillir un téraoctet supplémentaire grâce au port M.2 disponible. La RAM peut également être doublée via le port dédié.