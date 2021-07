NVIDIA : des GeForce RTX 30xx SUPER à venir sur portable ?

Cette dernière regrouperait 60 SM (Streaming Multiprocessors) et disposerait d'un bus mémoire 320-bit. Nous y trouverions aussi un maximum de 7 680 cores CUDA et elle pourrait supporter 10 ou 20 Go de mémoire vidéo GDDR6X. De quoi la placer devant l'actuelle puce GA104 qui équipe les RTX 3080 et 3070 mobiles avec 48 SM, jusqu'à 6 144 cores CUDA et un bus mémoire 256-bit pour 8 de GDDR6 sur PC portable.

Si l'on se fie seulement à sa dénomination, la puce GA107S s'intercalerait pour sa part entre les RTX 3050/3050 Ti (équipées du GPU GA107) et la RTX 3060 (GA106).

Côté lancement, il ne serait pas surprenant que NVIDIA attende l'arrivée des puces Intel de 12e génération Alder Lake-P (pour ordinateurs portables), attendues plus tard cette année, pour commercialiser ces puces RTX 3000 SUPER mobiles. Nous devrions donc être fixés d'ici quelques mois.