On en sait (un peu) plus sur les prochaines RTX 3060, 3070 et 3080 MaxQ

Les fiches techniques des huit PC portables listés par Skikk (découvertes par le leaker momomo_us et supprimées depuis), font état de configurations axées sur des processeurs Intel de 10e génération et sur des RTX 3060 6 Go, RTX 3070 8 Go et RTX 3080 16 Go. Ces appareils étaient affichés à des tarifs compris entre 1 699 et 2 599 dollars en fonctions des configurations choisies.

Si l'on ignore quel est le reste des spécifications de ces trois cartes Ampère MaxQ, leur configuration mémoire est intéressante à analyser. Comme l'indique Tom's Hardware US, l'absence de mémoire GDDR6X sur la RTX 3080 MaxQ est étonnante puisque sa version de bureau, basée sur le GPU GA102, supporte ce standard.

Cela laisse entendre que NVIDIA a recours à sa puce GA104 pour les RTX 3070 et 3080 MaxQ. Sur PC portable, les deux cartes se distingueraient donc en premier lieu par la quantité de mémoire vive embarquée : 8 Go de GDDR6 pour la première, 16 Go de GDDR6 pour la seconde (contre 10 Go de GDDR6X pour la RTX 3080 de bureau). Dans les deux cas, nous devrions trouver y un bus mémoire de 256-bit.