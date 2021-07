Les 4700S dérivés de la PS5 déjà sur le marché indien

Le revendeur indien PrimeABGB distribue des machines desktop à base d'AMD 4700S Desktop Kit et les tarifs sont intéressants, à plus ou moins 515 euros. Pour ce prix, on dispose d'un AMD 4700S, de 16 Go de RAM, d'un boîtier SilverStone Sugo 13 Mesh, d'une alimentation Antec Atom 450 W, d'un SSD SATA 120 Go et d'une carte graphique GeForce GT710. Loin d'être un monstre donc, mais une configuration très capable.