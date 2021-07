Chagall, la prochaine gamme de Threadripper d'AMD, sera lancée en août

Les rumeurs voudraient même qu'AMD emploie plutôt des cœurs Zen 3+ sur ses nouveaux Threadripper. Le nombre de cœurs/threads reste à respectivement 64 et 128 sur le modèle le plus ambitieux. En revanche, si la mémoire cache L3 reste à 32 Mo, il est question d'unifier les 2x 16 Mo des Threadripper de série 3000. De plus, l'inter-chip global memory interconnect - ou xGMI pour les intimes - passe de 16 à 18 GT/s.