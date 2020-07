AMD : le Threadripper PRO 3995WZ se dévoile, et a de quoi calmer les Xeon W d'Intel

Conçu pour compléter, par le haut, la gamme de processeurs HEDT d'AMD, ce Threadripper PRO 3995WZ arrivera pile en face du Xeon W-3175X d'Intel, mais avec beaucoup plus de cœurs.

Il se positionnera ainsi juste au dessus du Threadripper 3990X dans les gammes d'AMD (en arborant des fonctionnalités en plus, propres à la gamme Pro), et devrait reprendre de nombreuses caractéristiques du processeur EPYC 7662, plus coûteux et destiné au marché des serveurs, des supercalculateurs et de l’entreprise.

En clair, il faut s'attendre à 64 cores et 128 threads, contre « seulement » 28 cores et 56 threads pour le Xeon W-3175X. On ignore encore quelles seront les fréquences appliquées par AMD à ce nouveau processeur, mais il est possible qu'elles soient plus élevées que celles de l'EPYC 7662 (cadencé entre 2,0 et 3,3 GHz)