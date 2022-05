Razer met un écran OLED 240 Hz dans son nouveau Blade 15

Comme son nom l'indique, le Razer Blade 15 est équipé d'un écran offrant une diagonale de 15". Sa particularité est donc d'opter pour la technologie OLED — assez largement boudée par l'industrie de l'ordinateur portable en raison de son coût et de certaines craintes regardant le risque de burn-in.

Annoncé comme couvrant 100% du gamut DCI-P3, l'écran du Blade 15 nouveau devrait aussi régaler en matière de luminosité (la marque parle de 400 nits) et, évidemment, de fluidité (240 Hz). La définition, elle, plafonnera à 2560 x 1440 pixels.

Un plaisir pour les yeux donc, qui s'adossera à une technique irréprochable. Pour ce modèle particulier, Razer parle d'un processeur Intel Core i9-12900H, de 32 Go de RAM DDR5, d'un SSD de 1 To et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.