Dell embrasse les (très) grands formats avec ses nouveaux PC portables gaming Alienware

Commençons par parler des nouveaux Alienware m16 et m18. Ces deux produits adoptent cette année des formats de 16 et 18 pouces, permis par l'optimisation du système de dissipation. Selon Dell, les changements apportés en la matière permettent de loger des écrans plus grands dans des châssis à peine plus encombrants. Pour ces deux appareils et les autres, le fabricant de Round Rock compte sur son nouveau design « Legend 3.0 ». Dans son communiqué, la firme explique que ce design « a nécessité 19 designers, plus de 17 000 heures de travail, 1 100 images d’inspiration, 3 visions distinctes, 48 modèles conceptuels ».

Sans sauter aux yeux au premier contact, ce nouveau design est surtout notable dans les petits détails de conception et dans le modelage du châssis, plus arrondi et minimaliste. Ce remaniement esthétique s'accompagne par ailleurs de quelques ajouts plus que bienvenus. Dell mise ainsi désormais sur des écrans 16:10 et sur des webcams 1080p pour ses laptops Alienware. Le constructeur explique aussi y appliquer par défaut sa solution thermique Element 31, tant sur le CPU que le GPU pour favoriser la dissipation.