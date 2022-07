Dell lance le premier PC portable gamer avec un écran de 16 pouces au ratio 16:10

Ce qui crève le plus… l'écran avec ce nouveau PC portable gamer de Dell, c'est avant tout sa dalle de 16" qui présente pour la première fois dans le domaine un ratio 16:10 avec une résolution de 2 560 x 1 600. Elle est de plus dotée d'une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz, de 300 nits de luminosité et est compatible G-Sync.

Si l'on ne connaît pas encore le temps de réponse ou le type de dalle utilisée, nous savons tout du moins que le choix du format 16:10 a permis à Dell d'installer cet écran dans un châssis 15". Cela permet au G16 de profiter de 11 % d'espace d'affichage supplémentaire par rapport au G15.

Autrement, PC portable gamer oblige, il embarque une solide fiche technique pour afficher les jeux sous leur meilleur jour sur cet écran tout nouveau. Comptez en effet un processeur Intel Core i7 12700H 14 cœurs cadencés jusqu'à 4,70 GHz et 20 threads, jusqu'à 16 Go de RAM DDR5 4 800 MHz (pour une capacité maximale de 32 Go) et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le G16 peut accueillir jusqu'à 2 To d'espace de stockage.

Côté carte graphique, il existe trois options : le modèle de base propose une RTX 3050 Ti, mais il est possible d'opter soit pour une RTX 3060 Ti, ou une RTX 3070 Ti, selon les besoins.