Alienware s'initie aux ultraportables gaming avec son petit X14 et met à jour ses gammes

Le x14 est l'une des nouveautés les plus intéressantes d'Alienware pour ce début d'année 2022, mais la marque profite aussi du CES pour renouveler la configuration matérielle de ses x15 et x17. Si leur châssis reste identique (il faut dire que les deux produits sont récents), ils misent maintenant sur des processeurs Intel de 12e génération et sur les dernières nouveautés GPU de NVIDIA. Comme l'an passé, les deux appareils peuvent enfin compter sur un design affiné à l'extrême et sur un système de dissipation à quatre ventilateurs qui tire lui aussi parti de l'Element 31.

Dans le détail, l'Alienware x17 R2 permet de choisir entre un Core i7-12700H (14 cœurs et 20 threads à 4,70 GHz en boost, 24 Mo de cache), ou un Core i7-12900HK (14 cœurs et 20 threads à 5 GHz en boost, 24 Mo de cache), et entre les RTX 3060, RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti de NVIDIA. Côté affichage, on a une dalle Ultra HD de 17,3 pouces montant à 120 Hz (Dolby Vision, 500 nits, 99 % DCI-P3, 4 ms, NVIDIA G-Sync) ou des écrans Full HD 165 Hz (300 nits, 100 % sRGB, 3 ms) ou 360 Hz (Dolby Vision, 300 nits, 100 % sRGB, 1 ms).

Alienware annonce enfin jusqu'à 32 Go de DDR4 à 4 800 MHz et jusqu'à 4 To de SSD M.2 sur son nouveau flagship. L'appareil retrouve par ailleurs une connectique relativement complète qui regroupe notamment un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB-C Thunderbolt 4, un lecteur de cartes SD et une sortie HDMI 2.1.