COMPUTEX : Alienware annonce ses X15 et X17, au système de dissipation à 4 ventilateurs réinventé

Les Alienware X15 et X17 sont ensuite des appareils relativement classiques en cela qu'ils reprennent les standards actuels du marché en termes de configurations.

Le X15 le mieux équipé pourra compter sur un processeur Intel Core i9-11900H couplé à 32 Go de RAM, et sur 4 To de SSD au maximum (via deux barrettes M.2 montées en RAID 0). L'engin profitera aussi d'une RTX 3080 en 110W et d'un écran IPS QHD, 2 ms, montant à 240 Hz et couvrant à 99 % le spectre DCI-P3. Sa luminosité ira chercher dans les 400 nits maximum.

Il sera toutefois possible d'opter pour un modèle Full HD 165 Hz / Core i7 / RTX 3060 plus abordable, annoncé à partir de 1 999 dollars.