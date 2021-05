COMPUTEX : Intel présente ses NUC Beast Canyon, bien plus gros et pouvant accueillir une imposante carte graphique

Comme en témoigne l’image du boîtier auréolé d’une tête de mort tout en RGB en façade, ce NUC (Next Unit of Computing) Beast Canyon, qui succédera au Ghost Canyon , ne fait pas vraiment dans la sobriété et cible principalement les joueurs. Il faut dire qu’il s’armera de composants susceptibles de les intéresser : un processeur Core i5, i7 ou i9 Tiger Lake-H associé non pas à une carte graphique mobile, mais desktop, donc plus puissante.