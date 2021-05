Intel dévoile deux nouveaux processeurs et un modem 5G pour laptop au COMPUTEX

Au format M.2, ce modem fabriqué par Fibocom fonctionnera sur une bande de fréquence Sub-6 GHz et prendra en charge la technologie eSIM. Intel compte sur la combinaison de la 5G et du Wi-Fi 6E (Gig+) pour établir « un nouveau standard pour l’informatique mobile ». Les premiers ordinateurs portables à en être équipés viendront cette année, chez Acer, Asus et HP, associés à des processeurs Intel Core de 11e génération, séries U et H. Intel précise également que 30 modèles supplémentaires sont d’ores et déjà attendus pour 2022.