Intel : les spécifications des Core H de 11e génération en fuite

Détaillés dans la diapositive ci-dessus, les cinq processeurs en question intègrent tous la technologie d'hyperthreading et assurent une montée en puissance on ne peut plus logique : on part ainsi de 6 cœurs / 12 threads et 12 Mo de cache L3 sur le i5-11260H pour atteindre 8 cœurs / 16 threads et 24 Mo de cache L3 sur le i9-11980HK.