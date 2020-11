Intel présente ses ordinateurs portables NUC, vendus dès 2021 sous des marques partenaires

Pour préparer le terrain, Intel mise pour l'instant sur deux configurations, toutes les deux basées sur des processeurs de 11e génération Tiger Lake-U. La première s'articule autour d'un Core i5-1135G7 couplé à 8 Go de RAM et un modem Intel Wi-Fi 6 AX201. On y trouve aussi un emplacement pour SSD M.2 NVMe. Plus haut de gamme, la seconde configuration regroupe un Core i7-1165G7, 16 Go de RAM, le même module Wi-Fi 6 et là aussi un slot M.2 laissé vacant pour le stockage.

Il reviendra donc dans les deux cas aux fabricants tiers de décider quelle capacité de stockage ajouter… et quelle marque de SSD choisir. Intel, pour sa part, laisse entendre que ces appareils seront automatiquement gratifiés du label EVO, qui assure à l'utilisateur final un certain niveau de performance et de finitions.