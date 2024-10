Avec Arrow Lake, Intel entend faire presque table rase du passé et s'appuie donc sur l'architecture Lunar Lake pour revoir en profondeur ses processeurs pour PC de bureau. On reprend les mêmes cœurs performants Lion Cove et les mêmes cœurs efficaces Skymont. On supprime à nouveau l'hyperthreading qui offrait le doublement du nombre de threads sur les cœurs performants. On intègre bien un NPU, mais à la puissance limitée de 13 TOPS (ce n'est pas ça qui va suffire pour Copilot+) et on évite l'intégration des puces mémoire au packaging.

Ce packaging se rapproche ici des solutions mobiles. Pour la première fois, Intel applique la conception chiplet et l'applique aux processeurs de bureau. On retrouve donc le packaging Foveros introduit avec Meteor Lake, qui permet de rassembler sur une même puce des « tuiles » radicalement différentes.