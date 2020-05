Dell dévoile un XPS 17 et ses nouveaux XPS 15

Dell propose deux versions de son XPS 15, l'une en Full HD d'une définition de 1 900 x 1 200 pixels, et l'autre en 4K, pour une définition de 3 840 x 2 400 pixels au format 16:10 et 100 % Adobe RGB et 94 % DCI-P3. Le taux de rafraîchissement pour les deux dalles est de 60 Hz.

Les ingénieurs de Dell se sont d'abord occupés de l'écran, et plus précisément des bordures. Elles ont été légèrement amincies sur les côtés et en haut, et très nettement réduites en bas de la dalle.

Parmi les autres changements majeurs, Dell a abandonné le port USB-A pour deux ports USB-C Thunderbolt 3 et un port USB-C 3.1 sur le XPS 15 et quatre ports Thunderbolt pour le XPS 17. Cela permet d'obtenir un châssis plus fin à seulement 18 mm pour le modèle 15 pouces et 20 mm pour le plus grand modèle.

Dell propose désormais des processeurs Intel de 10e génération, et jusqu'à 64 Go de RAM et 2 To de stockage pour les configurations les mieux dotées.

Pour la carte graphique, le fabriquant propose une NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti pour l'XPS 15 (sauf entrée de gamme qui se contente d'une puce Intel UHD Graphics) et jusqu'à la NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q pour le modèle de 17 pouces.

L'autonomie enfin n'a été annoncée que pour le XPS 15, dans sa version Full HD. Dell promet 25 heures de batterie sans préciser dans quelles conditions ont été réalisées ces mesures. Il faudra donc voir à l'usage de quoi il en retourne.