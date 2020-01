On connait les specs des NVIDIA GTX 1650 Ti, sorties dans un bench

© NVIDIA

Le die TU117 exploité à son plein potentiel ?

Lire aussi :

L'architecture Pascal de NVIDIA va être au cœur des GeForce MX destinées aux portables



© GeekBench via Tom's Hardware US

Un volet mémoire vidéo encore assez mystérieux

Celle qui pourrait bien être la dernière carte lancée par NVIDIA avant l'arrivée de la nouvelle génération de cartes graphiques du fondeur au caméléon s'est en effet illustrée sur GekkBench 5 aux côtés d'un Core i7-10750H. Les plus attentifs auront sont doute noté que le suffixe « H » nous renvoie ici au monde laptop : il y a donc fort à parer que la GTX 1650 Ti dont les spécificités viennent de fuiter soit une déclinaison mobile du GPU.Comme évoqué l'année dernière, la GTX 1650 Ti serait basée comme sa petite sœur la GTX 1650 sur une puce TU117 de génération Turing. Cette dernière dispose de 16 SM (Streaming Multiprocessors) pour un total de 1 024 cores CUDA. Des spécifications qui n'étaient employées qu'en partie par la GTX 1650, qui dispose pour sa part seulement de 14 SM et de 896 cores CUDA. Il en irait autrement pour la GTX 1650 Ti.Si l'on en croit les données affichées par GeekBench 5, la nouvelle carte entrée de gamme de NVIDIA disposerait d'une puce TU 117 « non castrée ». Comprenez qu'elle serait animée par les 16 SM et les 1 024 cores CUDA mentionnés plus haut. Côté fréquences, la base de données de l'utilitaire de benchmarks fait mention de 1,49 GHz en boost, tandis que la carte serait limitée à 4 Go de mémoire vidéo GDDR6. Notez bien qu'il s'agit vraisemblablement des spécificités de la version mobile de la puce. Sa déclinaison de bureau pourrait tout à fait profiter de fréquences plus élevées.Si l'on sait que la GTX 1650 Ti devrait embarquer 4 Go de mémoire vidéo GDDR6 (contre 4 Go de GDDR5 sur la GTX 1650), on ignore par contre tout de l'interface mémoire ou des fréquences appliquées. Selon Tom's Hardware, la mémoire de cette GTX 1650 Ti pourrait néanmoins être équipée d'un bus de 128 bit.Sur GeekBench 5, la carte affiche enfin un score OpenCL de 44 246 points, contre 42 000 points en moyenne pour la GTX 1650. Si l'on se fie à ces premiers résultats, les deux puces pourraient donc afficher un écart de performance de 4,8 %.Reste que la GTX 1650 Ti n'a pas encore été confirmée par NVIDIA et que son lancement (s'il se concrétise effectivement) n'est pas attendu avant quelques mois. Ces informations sont donc à prendre avec les sempiternelles pincettes de rigueur.