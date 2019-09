NVIDIA pourrait lancer une GTX 1650 Ti à bas coût d'ici fin octobre

Lire aussi :

Source : TechRadar

Cette nouvelle carte graphique NVIDIA se positionnerait donc entre la GTX 1650 et la GTX 1660 , pour tenter de détrôner AMD sur le marché bas de gamme.Selon le site chinois ITHome , la NVIDIA GTX 1650 Ti pourrait être lancée le 22 octobre 2019, au prix de 1,100¥, soit 140 euros environ. Un tarif qui interpelle, puisqu'il est très proche, et surtout inférieur aux 159,99 euros de la GTX 1650 sortie le 24 avril 2019 . Il sera donc sûrement revu à la hausse.En tout cas, il semble que NVIDIA veuille s'attaquer au marché des cartes graphiques bas de gamme, dominé par AMD, en proposant une alternative à sa future Radeon RX 5600 et son GPU Navi 14.Cette dernière embarquerait 24 unités de calcul RDNA, soit un total de 1 536 processeurs de flux, tandis que le GPU afficherait une fréquence maximale de 1900 MHz. Et peut-être 4 Go de mémoire vidéo...