NVIDIA lance officiellement la GeForce GTX 1660

Crédits : Nvidia



Crédits : Palit

La GTX 1660 s'affiche à 229€

Lire aussi :

Test NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti : la carte graphique de la raison



Crédits : Techspot

Une carte qui, à l'instar du modèle Ti, fait l'impasse sur un modèle Founders Edition, mais que de nombreux OEM se sont appropriés. Les références chez Palit, EVGA, Asus, Gigabyte, KFA2, MSI, Gainward, PNY et Zotac sont d'ores et déjà disponibles.Disponible dès aujourd'hui, ladispose de 1 408 coeurs CUDA, de 6 Go de GDDR5 et d'une bande passante de 192 Go/s.Selon les dires du constructeur, cette nouvelle carte offre des résultats 30% plus solides qu'une GTX 1060 (3 Go), ou 15% si l'on prend le modèle 6 Go en référence. La carte idéale pour un, suggère Nvidia dans son communiqué : sa nouvelle carte représentant une amélioration des performances, lancée en 2014.Des dires globalement vérifiables par l'intermédiaire de benchmarks publiés par Techspot aujourd'hui, et qui montrent que la nouvelle référence de Nvidia produit d'excellents résultats en 1080p pour un budget mesuré.Un coup de boutoir supplémentaire - s'il en fallait un - à l'encontre du concurrent AMD, en perdition totale sur le marché du GPU . Une équipe rouge qui doit compter les jours avant la sortie de ses nouvelles cartes Navi, prévue pour cet été