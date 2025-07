Pas plus tard qu'hier, nous évoquions le cas de ce processeur KH-5000 que son fabricant – le Chinois Zhaoxin – destine aux serveurs et qui a impressioné plus d'un observateurs avec ses 96 cœurs et son cache de 384 Mo.

Incontestablement, les entreprises chinoises progressent, et ce, aussi bien dans le monde du CPU comme Zhaoxin que dans le monde du GPU. Pour ces derniers, plusieurs constructeurs chinois se sont déjà fait connaître et le dernier en date n'est autre que Lisuan Tech. En début de mois, la société a communiqué autour de son premier GPU gravé avec une finesse de 6 nm.

Il était alors question du « G100 » sans plus de précision et il s'avère aujourd'hui que le terme G100 s'applique à toute une série de GPU. À l'occasion d'un petit événement organisé par Lisuan Tech à Shanghai, nous avons ainsi pu prendre connaissance des deux premières cartes graphiques conçues autour des puces de cette gamme, les Lisuan eXtreme 7G105 et 7G106.