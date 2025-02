Annoncé récemment à la faveur d'une conférence téléphonique à destination des investisseurs, le 3B6600 devrait succéder au 3A6000 présenté en février 2024 avant d'être plus largement déployé en octobre.

Alors que le 3A6000 était une puce 4 cœurs gravée en 14 nm et capable d'une fréquence maximale de 2,5 GHz, le 3B6600 marque une évolution importante pour Loongson qui annonce maintenant un CPU 8 cœurs qui serait en mesure de grimper jusqu'à 3 GHz. Plus important encore, si Loongson ne donne aucune information sur le processus de gravure ici mis en place, elle semble croire que son bébé est en mesure de concurrencer jusqu'aux Core i5/i7 de 13e génération, la famille Raptor Lake d'Intel lancée en 2022.

Bien sûr, on parle encore de plus de deux ans de décalage et Loongson reste on ne peut plus vague dans ses comparaisons de performances, mais la progression de l'entreprise est indéniable. En effet, le non content d'intégrer 8 cœurs et de maintenir les 3 GHz, le 3B6600 prendra en charge des technologies comme la mémoire DDR5, le PCIe Gen 4 et l'HDMI 2.1 lorsqu'il sera accessible aux sociétés chinoises, dans le courant de cette année.