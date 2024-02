Les processeurs chinois Loongson comparables aux Zen 4 et Raptor Lake ? Ce n'est pas aussi simple

De plus, le nombre de cœurs est lui aussi handicapant pour la société chinoise qui n'intègre que 4 cœurs sur sa puce et se mesure donc pour le moment plutôt à l'entrée de gamme Intel : comme le montrent les graphiques publiés par Guru3D, le Core i3-10100 – pourtant loin d'être un monstre – est 20 à 40 % plus performant que l'3A6000.

Les progrès enregistrés par Loongson sont cependant bien réels. Guru3D souligne d'ailleurs que l'3A7000, son prochain processeur, devrait être gravé en 7 nm ce qui permettrait une intégration plus poussée, plus de cœurs, des fréquences plus élevées et moins de chauffe.