Selon Hu Weiwu, le Loongson 3B6600 devrait donc être en mesure d'égaler les puces Intel Core de 12e et 13e génération, sur le milieu, voire le haut de gamme. Il promet également de meilleures optimisations pour Windows et Linux.

En parallèle, Loongsan doit également lancer deux processeurs plus haut de gamme : les 3A7000 et 3B7000. Selon WCCFTech, ces derniers monteraient à 3,5 GHz et pourraient offrir des capacités plus solides en matière d'I/O (notamment avec la prise en charge des standards USB3, HDMI, PCIe4). La firme développe en outre une puce pour serveurs comportant jusqu'à 64 cores, et capable cette fois d'égaler les anciennes puces Intel Xeon « Ice Lake » gravées en 10 nm.

Des petits pas face à la concurrence américaine, certes, mais qui rapprochent toujours un peu plus la Chine de l'indépendance technologique ouvertement visée depuis quelques années.