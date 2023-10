Loongson 3A6000 : le nouveau processeur 100% chinois pas si ridicule que ça face à Intel et AMD ?

Ce processeur sera dédié exclusivement au marché chinois et a été mis à l'épreuve sur un PC qui sera, lui aussi, seulement vendu là-bas. La machine était donc équipée de 8 Go de RAM (DDR4-3200), d'un SSD de 256 Go et d'un GPU Radeon RX 580. Une fois passé au benchmark UnixBench, le 3A6000 montre des améliorations exceptionnelles de ses performances par rapport au 3A5000. +72 % en multicœurs et +40 % en monocœur. Il se retrouve donc plutôt à l'aise en 1080p et même en 4K, où il peut tenir le 30 FPS plutôt aisément sur des jeux comme World of Warcraft, Tomb Raider, Dead Cells ou Torchlight. Certes, ce ne sont pas des titres exceptionnellement gourmands, mais n'oubliez pas que Loongson n'a pas l'expérience de ses concurrents.