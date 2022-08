Zen 4 : AMD avance +13% d'IPC et jusqu'à +29% de performances par rapport à Zen 3

De manière plus directe encore, AMD a présenté les résultats obtenus par le nouveau fer-de-lance de sa gamme de processeurs, le Ryzen 9 7950X. Il était logiquement comparé au Ryzen 9 5950X et, on s'en doute, s'est sorti de l'exercice avec brio. Sur Borderlands 3, le gain était limité à +6%, mais augmentait jusqu'à +35% sur Shadow of the Tomb Raider.