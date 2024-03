Premiers benchs du CPU chinois Zhaoxin KX-7000 : 2x plus puissant que la génération précédente

Pour en finir avec les informations strictement techniques, il faut savoir que le KX-7000 peut compter sur 4 Mo de cache de second niveau et 32 Mo de cache L3 alors qu'une solution graphique intégrée (iGPU) est de la partie. Enfin, Zhaoxin sembler fonder de grands espoirs dans cette puce qui doit offrir des performances deux fois supérieures à celles du KX-6000.

Les performances ? C'est justement ce qui est à l'origine du dernier billet de nos confrères de Wccftech. En effet, un KX-7000 s'est retrouvé sur les bases de Geekbench 6 avec quelques chiffres intéressants à la clé. Bien sûr, ce n'est « que » Geekbench 6, mais avec 823 points en single core et 3 813 en multi core, le KX-7000 est respectivement 116 et 285 % plus rapide le KX-6000.

À toutes fins utiles, rappelons tout de même que la KX-6000 n'était qu'une puce quatre cœurs et que l'écart avec les puces Intel reste important. En effet, un modeste Core i3-10100F (4 cœurs/8 threads) reste largement devant le KX-7000 avec 1 437 et 4 450 points sur les mêmes tests.