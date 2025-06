Zastava

Ce ne sont pas les chinois qui sont venus pourrir militairement la vie aux occidentaux au 19ème siècle mais le contraire. Présence des occidentaux en Chine qui a entrainé des bouleversements irréversibles dans la structure de la société chinoise.

De même que ces occidentaux Royaume unis et USA sont aller, militairement, forcer les japonais à leur ouvrir des ports pour les amener à commercer avec eux. La réaction des japonais qui étaient très bien entres eux et n’emmerdaient personne, cela a été d’entrer d’un coup dans la modernité technologique, créant une force non seulement de défense mais d’agression car d’avoir été forcé d’ouvrir leur territoire sous la pression militaire, leur avait fait perdre la face et profondément choqué le fondement même de leur société et montré leur faiblesse.

Donc ce serait bien d’arrêter d’emmerde. la Chine, qui d’ailleurs , en plus, après des dizaines de millions de morts dont les occidentaux sont responsables vu comment ils avaient énervé le Japon, a été entrainé contre sa volonté à produire des biens industriels pour le monde entier.

Démarches inaugurée dès 1960 par les USA qui n’étaient pas génés de faire produite des biens par un pays communiste et dans lequel il était impossible de déterminer le prix d’un bien. Donc tous ce que les USA ont acheté chez eux amenait à du dumping pur et simple.

Les USA ont fait cela aussi dans d’autres pays d’Asie, dans des pays non communistes mais où les entreprises recevaient des subventions énormes des états, simplement pour pourvoir exporter et avoir des devises étrangères. (surtout le dollar)

Monde qui a bien profité des prix ultra ultra bas de leurs productions et en s’asseyant sur la pollution ou la misère induite.

Et maintenant, on accuse les chinois de tous les maux .

La Chine ce n’est pas l’Irak ou l’Iran que l’on peut bombarder et ruiner par cette alliance maléfique Israel/USA.