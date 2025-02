La GeForce RTX 5070 Ti testée dans nos colonnes il y a seulement quelques jours, mais hélas jamais vraiment arrivée en magasin, est conçue autour du GPU GB203 comme la RTX 5080, dans une version amoindrie cependant.

En revanche, la GeForce RTX 5070 arbore un GPU « tout neuf », le GB205, bien moins musclé que le précédent. C'est ainsi que le petit nouveau ne dispose que de 6 144 cœurs CUDA quand le GB203-300 de la RTX 5070 Ti en compte 8 960. Pour faire bonne mesure, le sous-système mémoire est également en net retrait, puisqu'on ne parle plus que de 12 Go de GDDR7 (contre 16 Go) et d'un bus d'interface en 192 bits (contre 256 bits).

De fait, si la vitesse de la mémoire vidéo est la même (28 Gbps), la bande passante est largement réduite. On passe de 896 à 672 Go/s pour la petite nouvelle qui, bien sûr, compensera par une consommation bien plus faible et un tarif évidemment revu à la baisse… mais à combien en boutique ?