Jusqu'à présent, les fuites de performances concernaient surtout des outils qui n'étaient pas parmi les plus réputés, comme Geekbench, mais aujourd'hui, ce ne sont rien de moins que des fuites autour de 3DMark, référence du benchmark.

Toutes les scènes ou presque sont concernées par les fuites, et en plus de la comparaison entre RTX 5090 et RTX 4090, la GeForce RTX 4080 SUPER s'invite à la fête. Attention, notez bien qu'il s'agit de fuites, et les chiffres pourraient être bidonnés. Notez aussi que nous n'avons pas le détail de la configuration utilisée pour ces tests, mais la RTX 5090 semble au-dessus des 30 à 35 % de mieux que la RTX 4090.

Par exemple, sur la scène Time Spy, c'est environ 33 % de mieux pour la RTX 5090, quand ce chiffre grimpe à 36 % de mieux sur la scène Fire Strike. Enfin, la palme revient aux scènes où le ray tracing est exploité (Port Royal, Speed Way, Steel Nomad) avec, en moyenne, un gain de 46 % pour la RTX 5090 qui s'affirme ici clairement comme la plus moderne des deux. Bien sûr, ce n'est pas vraiment une surprise.

Reste plus qu'à attendre des résultats sur les jeux les plus populaires et les plus exigeants pour se faire une idée encore un peu plus précise du potentiel de la RTX 5090, carte qui s'annonce déjà comme la plus chère de tous les temps.