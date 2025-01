Il en ressort que quand la RTX 5090 obtient 17 822 points, la RTX 4090 doit se contenter de 13 063 points soit un gain de plus de 30 %… on serait plutôt autour des 35 %. Pas mal. À titre d'information, la RTX 5090D – réservée au marché chinois – est effectivement en retrait et, avec 14 706 points, elle est plutôt 27 % supérieures à la RTX 4090.

Rappelons que l'embargo sur les tests serait fixé au 23 janvier prochain avec une sortie effective des RTX 5090 Founders Edition dès le lendemain. Les modèles des partenaires de NVIDIA seraient commercialisés dans la foulée.