Les amateurs l'auront vite compris en voyant Jensen Huang entouré d'une carte graphique GeForce RTX 5060 signée ASUS et d'un ordinateur portable MSI doté d'une RTX 5060 Mobile : il n'allait pas être question de SoC.

Le composant SoC sur lequel planche actuellement NVIDIA en partenariat avec MediaTek était sans aucun doute la plus grosse attente du Computex 2025 alors que le géant de la carte graphique semble vouloir amorcer un virage avec des puces dédiées aux ordinateurs portables autant que machines desktop. En ce sens, NVIDIA veut marcher dans les pas de Qualcomm… en visant un succès plus large à n'en pas douter.

Dernière chance pour entendre parler plus en détails de ce mystérieux SoC N1/N1+, l'intervention du patron de MediaTek qui aura lieu demain car, pour NVIDIA, il aura donc surtout été question d'intelligence artificielle (nous y reviendrons plus tard dans la journée) et de GeForce.