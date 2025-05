Drôle de comédie que nous joue NVIDIA en prélude au lancement de la petite dernière (pour le moment) de la génération Blackwell. Alors que la firme entretenait un certain mystère autour du lancement de cette GeForce RTX 5060, la plupart des testeurs s'inquiétaient de n'avoir aucune nouvelle de NVIDIA.

À Clubic, nous étions dans ce cas. En règle générale, des échantillons sont envoyés aux journalistes autour de quinze jours avant la sortie des cartes et les pilotes graphiques nécessaires au bon fonctionnement du nouveau produit suivent assez rapidement. Cette fois, si certains sites ont bien reçu une carte, les pilotes étaient aux abonnés absents, et ce, alors que la date de lancement calée au 19 mai, approchait rapidement.

L'explication est intervenue il y a quelques jours à peine quand nos confères d'Igor's Lab ont précisé : « Pour éviter tout malentendu et toute attente inutile, je ne publierai pas de test de la GeForce RTX 5060 au lancement officiel. Non par manque d'échantillon – il est déjà disponible – mais parce que NVIDIA a décidé de ne pas fournir de pilotes presse avant la date de lancement ». Pas de pilotes, pas de test, la logique est imparable.

Sauf que les choses sont plus complexes et cinq sites à travers le monde ont pu obtenir lesdits pilotes. Des sites qui, en échange, ont accepté de publier une preview de la GeForce RTX 5060, mais une preview sous conditions comme l'explique le site GameStar : « Ce qui est particulièrement crucial, c'est que nous n'avons pas pu choisir librement quelques cartes et quels jeux nous allions pour cet aperçu, ni avec quels paramètres ».