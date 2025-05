Problème donc, si l'on en croit un testeur renommé, Igor Wallossek, NVIDIA n'aurait pas vraiment dans l'idée de publier cette préversion des pilotes GeForce pour que les journalistes puissent tester la GeForce RTX 5060.

Igor Wallossek aurait déjà la carte entre les mains, mais serait dans l'incapacité de la tester comme il l'explique sur son site : « Pour éviter tout malentendu et toute attente inutile, je ne publierai pas de test de la GeForce RTX 5060 au lancement officiel. Non par manque d'échantillon – il est déjà disponible – mais parce que NVIDIA a décidé de ne pas fournir de pilotes presse avant la date de lancement ». Pas de pilotes = pas de test. Forcément.

Quand un testeur aussi réputé qu'Igor Wallossek parle, on l'écoute et cela libère la parole. Ainsi, Steven Walton d'Hardware Unboxed et Andreas Schilling de Hardwareluxx ont confirmé les propos de notre confrère. Il ne faut pas non plus oublier que la carte sort en plein Computer et que la plupart des sites n'auront pas la main d'œuvre pour un tel dossier… mais même ceux qui pourraient avoir les moyens matériels d'un test devraient être bien en peine de le faire.

Attention, la firme a encore bien le temps de le faire, nous ne sommes que le 8 mai pour une sortie le 19 mai – nous avons connu délais plus courts – mais si NVIDIA a bel et bien prévu de ne pas distribuer les pilotes graphiques à la presse, il faudra se poser la question du pourquoi. Est-ce un problème logistique ou la crainte de pilotes entâchés de bugs ?

Bien sûr, des rumeurs ont commencé à évoquer le fait que, peut-être, la GeForce RTX 5060 n'aurait pas les performances attendues. Après le très net décalage de puissance entre les versions 8 / 16 Go de la GeForce RTX 5060 Ti, NVIDIA aurait-elle à rougir de ses RTX série 50 avec 8 Go de mémoire ?