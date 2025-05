Notamment relayé par VideoCardz, le site allemand est effectivement le premier à faire le point sur l'écart qui sépare la version 16 Go de la RTX 5060 Ti de sa petite sœur équipée de 8 Go : ils ont eu à disposition une Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8 Go) et une Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 (16 Go).

Les tests ont été conduits sur de nombreux jeux et nos confrères ont réalisé de multiples essais de configuration. Nous vous invitons à consulter l'article dans son intégralité et ne reviendrons ici que sur les trois conclusions principales que l'on peut retirer de ce dossier particulièrement détaillé. En premier lieu, le bilan dépend beaucoup des jeux et réglages employés. On s'en doutait.

Seconde conclusion, à partir du moment où l'on se focalise sur la définition QHD (1 440p), l'écart est plus marqué et sur une petite moitié des jeux utilisés par ComputerBase, on note un écart plus que sensible entre les deux variantes de la GeForce RTX 5060 Ti, bien sûr en faveur du modèle 16 Go. Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant : la version 8 Go est bien handicapée par le passage en PCIe 4.0 (vs. PCIe 5.0) alors que sur la 16 Go, on voit à peine la différence.

Alors que nous n'étions guère convaincus par cette mouture 8 Go, le test de nos confrères confirment la chose avec de nombreux chiffres, de multiples tests pour avoir les idées claires. C'est encore plus vrai pour une solution de mise à jour d'une configuration en PCIe 4.0.