Souvenez-vous, il y a maintenant un peu plus de deux ans, sortait la GeForce RTX 4070, une carte plutôt équilibrée qui mettait en grande difficulté les produits concurrents lancés par AMD, malgré ses 12 Go de mémoire vidéo.

Sans GPU à mettre directement en face du produit de NVIDIA, AMD avait alors laissé ses communicants préparer l'offensive et c'est la quantité de mémoire vidéo intégrée par NVIDIA qui a été la cible des attaques. En effet, la Radeon RX 6800 – modèle plus ou moins en face de la GeForce RTX 4070 – était dotée de 16 Go de VRAM et AMD expliquait que cette quantité était indispensable pour jouer correctement en 2 160p avec ou sans ray tracing.

Il faut reconnaître qu'AMD n'avait pas forcément tort, mais il est cocasse de voir aujourd'hui sortir la Radeon RX 9060 XT en deux versions avec 8 Go ou 16 Go de VRAM. Nos confrères d'Hardware Unboxed n'ont d'ailleurs pas été tendre avec cette version 8 Go : comme ils l'avaient fait pour NVIDIA et les deux variantes de GeForce RTX 5060 Ti, ils reprochent aux deux géants d'induire les gens en erreur en utilisant des références quasi identiques pour des produits bien différents.