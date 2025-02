oudiny

La génération 6 et 7 d’AMD servent amplement à couvrir les besoins visuels et de fluidité de plus de 95 % des joueurs. AMD ne perdra plus de temps à courir après les FPS sachant que ceux déjà dégagés par les GPU actuels suffisent. Donc une carte supérieur à la 9700XT même en terme de Vram … hum c’est de l’argent de gaspiller en R&D et coûts de distributions plus qu’autre chose et en plus Nvidia a contractuellement plus de liens avec les développeurs et distributeurs de PC tout montés qu’AMD n’en aura jamais donc bon… faut savoir se concentrer sur ce que AMD sait faire à savoir les CPU.

Ce pavé pour dire que je ne pense pas à une augmentation de la VRAM sur les GPU AMD