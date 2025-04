À la manière de son concurrent de toujours, AMD se prépare à faire descendre en gamme les cartes graphiques de génération RDNA 4 pour l'heure seulement représentées par les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT.

NVIDIA, après avoir lancé les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 le 30 janvier dernier, a enchaîné avec la GeForce RTX 5070 Ti le 20 février et la RTX 5070 le 5 mars. La firme de Jensen Huang prépare aujourd'hui la commercialisation, si l'on en croit les dernières rumeurs, des GeForce RTX 5060 Ti dans quelques jours à peine et des RTX 5060 le mois suivant, en mai.

Les GeForce RTX 5060 Ti seront toutefois proposées en deux variantes selon qu'elles disposent de 8 Go ou 16 Go de mémoire vidéo GDDR7. Eh bien tout porte aujourd'hui à croire qu'AMD prépare une stratégie similaire avec la sortie de, non pas une, mais deux Radeon RX 9060 Ti.