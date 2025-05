Les choses se sont cependant complétées ces derniers jours avec plusieurs indiscrétions et plusieurs « confirmations » de la part d'informateurs reconnus comme @momomo_us qui, sur X.com, a bien détaillé les choses.

Ainsi, momomo_us a répété ces les précisions que nous avions déjà à propos du GPU Navi 44 et ajouté qu'il pourrait profiter de 32 accélérateurs de rayons en plus de 64 accélérateurs d'IA et 64 unités ROPs. Des valeurs sensiblement en baisse par rapport aux différentes versions du Navi 48 lequel peut atteindre 64 accélérateurs de rayon, 128 accélérateurs d'IA et 128 unités ROPs dans sa version utilisée sur la Radeon RX 9070 XT.

Par ailleurs, momomo_us indique ce qu'il pense être les fréquences utilisées par AMD : on parle de 2 700 MHz de base et de jusqu'à 3 290 MHz en boost. Bien sûr, la carte fonctionnera, comme ses concurrentes, sur un port PCI Express Gen 5 x16 tout en étant rétrocompatible avec les précédentes générations. AMD l'associera au mieux avec 16 Go de mémoire vidéo GDDR6 à 20 Gbps. Du fait d'une interface 128-bit, cela devrait autoriser une bande passante maximale de 320 Go/s en net retrait même par rapport à la RX 9070 GRE (432 Go/s).

Enfin, les dernières précisions de momomo_us viennent « confirmer » des détails plus anecdotiques comme la présence de deux ports DisplayPort et un HDMI en plus d'un unique connecteur d'alimentation 8 broches. Hélas, il n'est pas question de préciser le TDP attendu et nous n'avons pas non plus de confirmation de la date de lancement ou du prix envisagé par AMD. Ça ne devrait plus tarder…